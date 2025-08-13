Punta Alta: Últimos días para el registro de legajos de remises

Hasta el 15 de este mes, estará abierta la inscripción de postulantes para el registro de legajos de remises.

Las vacantes son limitadas.

La documentación requerida debe presentarse en la Oficina de Inversiones, ubicada en Rivadavia 570, de lunes a viernes, de 8 a 12.

Requisitos mínimos

– Licencia de conducir con categoría habilitante D1 (original y copia).

– DNI, con domicilio en Coronel Rosales (original y copia).

– Acreditar residencia mínima de 1 año en el distrito al momento de la solicitud.

– No poseer licencia de remis a la fecha de inscripción en el respectivo registro (para la inscripción de primer legajo remis).

– Acreditar la titularidad de un vehículo radicado en el distrito, que será afectado al servicio.

– Constancia de libre deuda municipal.

– Certificado de libre deuda emitido por el Juzgado de Faltas Municipal.

– Certificado de antecedentes penales expedido por la autoridad correspondiente.