Será este sábado 20 de diciembre desde las 20 hs. Habrá peatonalización de las calles Irigoyen y Rivadavia con espectáculos musicales, shows artísticos, entre otros.

Viviana Montenegro
20 de diciembre de 2025,

Centro de Punta Alta

Punta Alta tendrá “La noche de los comercios” este sábado 20 de diciembre desde las 20hs. Habrá peatonalización de las calles Irigoyen y Rivadavia, entre Brown y Colón. Realizarán espectáculos musicales, shows artísticos, presentación de instituciones, entre otros.

La actividad es organizada por comerciantes y con el acompañamiento del Municipio. Sortearán 3 televisores (donados por comerciantes) entre los que hagan sus compras durante el evento.

Los comercios de las calles perpendiculares también participarán, pero en estos casos no habrá peatonal, para permitir el tránsito vehicular en esa zona.

