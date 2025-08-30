Vía Punta Alta / Embarazo

Punta Alta: Taller gratuito para mamás embarazadas y con niños de 2 años

Será este sábado 30 de agosto a las 15.30 hs en calle 25 de Mayo y Urquiza. Invitado especial el médico pediatra Silvio Basanisi.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

30 de agosto de 2025,

Punta Alta: Taller gratuito para mamás embarazadas y con niños de 2 años
ARCHIVO - Una mujer embarazada posa para una foto en Dallas, Texas, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Este sábado 30 de agosto a las 15.30 hs en calle 25 de Mayo y Urquiza se llevará a cabo un Taller gratuito para mamás embarazadas y con niños de 2 años.

Invitado especial el médico pediatra Silvio Basanisi. Habrá sorteos y regalos para los presentes. “Podés traer tu equipo de mate”, indicaron desde GRAVIDA.

GRAVIDA

Es un SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MATERNIDAD VULNERABLE en la República Argentina.

“Nos constituimos en Centros Grávida al integrarnos en comunidades de servicio formadas por voluntarios capacitados para esta tarea. Nos dedicamos a acompañar y promover a la embarazada y a la mamá, orientando en el cuidado de su salud integral y la de su hijo”, indicaron desde su página web.

Temas Relacionados

MÁS DE Embarazo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS