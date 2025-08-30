Punta Alta: Taller gratuito para mamás embarazadas y con niños de 2 años

Este sábado 30 de agosto a las 15.30 hs en calle 25 de Mayo y Urquiza se llevará a cabo un Taller gratuito para mamás embarazadas y con niños de 2 años.

Invitado especial el médico pediatra Silvio Basanisi. Habrá sorteos y regalos para los presentes. “Podés traer tu equipo de mate”, indicaron desde GRAVIDA.

GRAVIDA

Es un SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MATERNIDAD VULNERABLE en la República Argentina.

“Nos constituimos en Centros Grávida al integrarnos en comunidades de servicio formadas por voluntarios capacitados para esta tarea. Nos dedicamos a acompañar y promover a la embarazada y a la mamá, orientando en el cuidado de su salud integral y la de su hijo”, indicaron desde su página web.