Vía Punta Alta

Punta Alta se sumó a la Marcha Federal Universitaria

También hubo reclamos por los jubilados, la salud y la discapacidad,

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

18 de septiembre de 2025,

Punta Alta se sumó a la Marcha Federal Universitaria
Punta Alta realizó la Marcha Federal Universitaria

La esquina de 25 de Mayo e Irigoyen fue el punto de encuentro para que Punta Alta marche por la defensa de la universidad pública y en contra de veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Al este reclamo se sumaron los correspondientes a los jubilados y los sectores de educación y capacidad.

En el punto de partida de la marcha fueron oradores Daniela Ferraro, por el área de Discapacidad; Raúl Sosa, por Jubilados; y Sebastián Amaya, por universitarios.

Juan Alonso y Gladys Acha lo hicieron en representación de la izquierda

El comunicado final a cargo del sector universitario expusieron Juliana Tomassini y Daniel de la Iglesia.

La marcha concluyó en la esquina de Rivadavia y Murature de la Plaza Belgrano.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS