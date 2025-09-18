Punta Alta se sumó a la Marcha Federal Universitaria

La esquina de 25 de Mayo e Irigoyen fue el punto de encuentro para que Punta Alta marche por la defensa de la universidad pública y en contra de veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Al este reclamo se sumaron los correspondientes a los jubilados y los sectores de educación y capacidad.

En el punto de partida de la marcha fueron oradores Daniela Ferraro, por el área de Discapacidad; Raúl Sosa, por Jubilados; y Sebastián Amaya, por universitarios.

Juan Alonso y Gladys Acha lo hicieron en representación de la izquierda

El comunicado final a cargo del sector universitario expusieron Juliana Tomassini y Daniel de la Iglesia.

La marcha concluyó en la esquina de Rivadavia y Murature de la Plaza Belgrano.