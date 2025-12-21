Punta Alta recibió una ambulancia de alta complejidad valuada en 215 millones

El Municipio de Coronel Rosales recibió una ambulancia de alta complejidad valuada en 215 millones de pesos. La misma se incorpora al sistema de emergencias de salud del distrito.

La unidad fue entregada al Intendente, Rodrigo Aristimuño, por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la participación del Gobernador Axel Kicillof y del Ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

“Permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, especialmente durante la temporada estival, cuando aumenta la demanda del sistema sanitario”, indicaron desde el Municipio.

“Con esta incorporación, ya son tres las ambulancias sumadas durante la actual gestión, reafirmando el compromiso del Municipio con el fortalecimiento de la salud pública y la mejora continua de los recursos destinados a la atención de los vecinos”, agregaron.

“Esta nueva unidad se pondrá en funcionamiento en los próximos días para reforzar el sistema de emergencias médicas y continuar mejorando la calidad de las prestaciones de salud en Coronel Rosales”, finalizaron.