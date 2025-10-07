Vía Punta Alta / Solidaridad

Punta Alta: organizan un té bingo solidario para ayudar a Noah

Será el domingo 12 de octubre a las 15 hs en Irigoyen 1311. El pequeño padece SYNGAP1 (epilepsia con caída encefálica). Para entradas comunicarse al 2932-443246 (Graciela) o al 2932-479658 (Sebastián).

Viviana Montenegro
7 de octubre de 2025,

Organizan en Punta Alta un té bingo solidario para ayudar a Noah

Este domingo 12 de octubre a las 15 hs en Irigoyen 1311 (Centro Catamarqueño) se llevará a cabo un té bingo solidario para ayudar a Noah Rucci. El pequeño padece SYNGAP1 (epilepsia con caída encefálica).

El niño necesita continuar su tratamiento para tener una mejor calidad de vida. “Lo recaudado será para comprar insumos de cuidado, sondas, tiras reactiva de cetona glucosa, cintas hipoalergénicas, apósitos impermeables, leche ketocal 4:1, entre otros”, indicó su mamá Graciela González.

Las entradas tienen un valor de 5000 pesos o 2 por 7000. Para adquirir las mismas, comunicarse al 2932-443246 (Graciela) o al 2932-479658 (Sebastián).

