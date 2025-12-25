Vía Punta Alta / Robo

Punta Alta: investigan estafas con tarjetas robadas a pacientes del Hospital Naval

Sospechan de una enfermera que trabajaba en Puerto Belgrano. Se realizaron dos allanamientos simultáneos en una casa de Alem al 1.800 y otra de Pellegrini al 1.300.

25 de diciembre de 2025,

La Policía de Establecimientos Navales de Puerto Belgrano realizó este martes dos allanamientos en Punta Alta, en el marco de una investigación por hurto y estafas.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2, se llevaron a cabo en simultáneo en una casa de Alem al 1.800 y otra de Pellegrini al 1.300.

Según la investigación de la Fiscalía N° 12, una enfermera que trabajaba en el Hospital Naval y ya fue cesanteada está sospechada de robarles celulares y tarjetas de débito y crédito a pacientes internados con los que habría realizados compras online.

Los efectivos de la PEN secuestraron los dispositivos electrónicos para ser peritados

Fuente: LN

