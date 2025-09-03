Punta Alta: habrá protesta de jubilados en Plaza Belgrano

Desde las 17 horas en el Arco del Centenario ubicado en Rivadavia y Murature, el grupo de “los jubilados de los miércoles”, realizará un semaforazo.

Consistirá en repartir volantes para visibilizar el reclamo de los jubilados y pensionados de la ciudad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

La recientemente conformada Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Coronel Rosales convocó a la comunidad en general a sumarse a esta iniciativa.

Raúl Sosa, de 69 años fue quien, de manera solitaria, comenzó con el reclamo.