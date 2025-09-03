Vía Punta Alta / Jubilados

Punta Alta: habrá protesta de jubilados en Plaza Belgrano

Será desde las 17 horas en el Arco del Centenario ubicado en Rivadavia y Murature. Buscan visibilizar los reclamos de los adultos mayores, pensionados y las personas con discapacidad.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

3 de septiembre de 2025,

Punta Alta: habrá protesta de jubilados en Plaza Belgrano
Los jubilados y pensionados de Punta Alta reclamarán en Plaza Belgrano.

Desde las 17 horas en el Arco del Centenario ubicado en Rivadavia y Murature, el grupo de “los jubilados de los miércoles”, realizará un semaforazo.

Consistirá en repartir volantes para visibilizar el reclamo de los jubilados y pensionados de la ciudad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

La recientemente conformada Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Coronel Rosales convocó a la comunidad en general a sumarse a esta iniciativa.

Raúl Sosa, de 69 años fue quien, de manera solitaria, comenzó con el reclamo.

Temas Relacionados

MÁS DE Jubilados
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS