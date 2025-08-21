Punta Alta: Festejo por el Día de la Solidaridad

Festejo por el Día de la Solidaridad. Será este sábado 23 de agosto a las 15 hs en el gimnasio del Instituto Estrada (Rivadavia y 25 de Mayo). Habrá juegos, merienda, música y entre otros. Evento gratuito para toda la comunidad.

“¡Se viene el Día de la Solidaridad y queremos festejarlo junto a vos! Tenemos muchas sorpresas para divertirnos y pasarla genial", indicaron.

“Te esperamos con los brazos abiertos y el corazón pleno de amor juntos PLANTEMOS BANDERA POR LAS INFANCIAS”, agregaron.

Además de las sorpresas para los participantes, compartirán la Obra de Teatro “Aladín y el genio”.