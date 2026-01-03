Punta Alta: el Centro de Veteranos de Guerra hace campaña para los inundados de Corrientes

Las inundaciones que afectan a la provincia de Corrientes fueron motivo para que el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas organice una campaña solidaria.

Desde ayer y hasta el jueves 15 de enero se recibirán donaciones de alimentos no perecederos y elementos para higiene y aseo personal.

El horario de recepción será de 9 a 12 y de 17 a 20, en la sede de la institución; Villanueva 375.

Las donaciones que se acopien durante esos días tendrán como destino la localidad correntina de San Luis del Palmar, que se encuentra en emergencia hídrica y registra alrededor de 650 evacuados.