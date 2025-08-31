Punta Alta: curso gratuito virtual “Desarrollo de videojuegos”

Curso gratuito virtual “Desarrollo de videojuegos” para los alumnos de Coronel Rosales que estén transitando los últimos años de la Educación Secundaria o estar recién graduado.

Inicia el lunes 8 de septiembre de 13 a 17 hs. Se dictará todos los lunes de septiembre, octubre y noviembre.

“¿Te animás a descubrir el apasionante mundo de los videojuegos? ¿Te gustaría aprender todas las habilidades que te permitan crear un prototipo jugable? Porque sabemos que la formación profesional en videojuegos es una gran oportunidad, te acercamos este curso de manera totalmente gratuita", indicaron desde el Municipio.

Los contenidos serán: Introducción al Desarrollo de Videojuegos; Programación de Videojuegos con Python; Narrativa y Art Game, y Desarrollo de Proyecto Final.

Inscripciones en este link https://forms.gle/Sqfo7yQaFgDTaHDU6

El curso se desarrolla en el marco del Programa “Centros Locales de Innovación y Cultura” del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. La Universidad Nacional de General Sarmiento estará a cargo del dictado.