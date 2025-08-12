Punta Alta: curso gratuito de Actualización para cuidadores de adultos mayores

Curso gratuito de Actualización para cuidadores de adultos mayores. Habrá tres encuentros. Serán los martes 12, 19 y 26 de agosto, de 17 a 20 horas, en el SUM del CAPS de Barrio Luiggi - ATEPAM (De la Madre 1080). Cupos limitados.

Organiza la Municipalidad y está destinada a cuidadores. La inscripción, con cupos limitados, ya se encuentra abierta y puede realizarse completando el formulario https://docs.google.com/.../1qmLViIIP8ONM8lIW90pY.../edit...

“Se trata de una propuesta de formación que busca fortalecer las redes de apoyo social y promover cuidados que favorezcan una autonomía plena en las personas mayores. El curso está destinado a personas que cuenten con certificado habilitante como cuidadores o que actualmente desempeñen funciones en este rol”, indicaron.

“Se abordarán herramientas y estrategias para mejorar la calidad de los cuidados y fortalecer el acompañamiento a las personas mayores dentro de la comunidad”, agregaron.