Punta Alta: curso gratuito de Actualización para cuidadores de adultos mayores

Habrá tres encuentros. Será el martes 12, 19 y 26 de agosto, de 17 a 20 horas, en el SUM del CAPS de Barrio Luiggi - ATEPAM (De la Madre 1080). Cupos limitados.

Viviana Montenegro
12 de agosto de 2025,

Curso gratuito de Actualización para cuidadores de adultos mayores. Habrá tres encuentros. Serán los martes 12, 19 y 26 de agosto, de 17 a 20 horas, en el SUM del CAPS de Barrio Luiggi - ATEPAM (De la Madre 1080). Cupos limitados.

Organiza la Municipalidad y está destinada a cuidadores. La inscripción, con cupos limitados, ya se encuentra abierta y puede realizarse completando el formulario https://docs.google.com/.../1qmLViIIP8ONM8lIW90pY.../edit...

“Se trata de una propuesta de formación que busca fortalecer las redes de apoyo social y promover cuidados que favorezcan una autonomía plena en las personas mayores. El curso está destinado a personas que cuenten con certificado habilitante como cuidadores o que actualmente desempeñen funciones en este rol”, indicaron.

“Se abordarán herramientas y estrategias para mejorar la calidad de los cuidados y fortalecer el acompañamiento a las personas mayores dentro de la comunidad”, agregaron.

