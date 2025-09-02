Punta Alta: convocan a postular a adultos mayores destacados

El Municipio convoca a instituciones y particulares a participar de la 14° edición del reconocimiento a Personas Mayores del distrito.

Es en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, establecido el 1° de octubre, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El objetivo es poner en valor la trayectoria de los adultos mayores del distrito, protagonistas y referentes para las presentes y futuras generaciones”, indicaron.

Las instituciones podrán postular a personas de 65 años o más, cuya vida y labor comunitaria e institucional se destaquen como ejemplo.

Un jurado evaluará las propuestas y seleccionará a los “Destacados del Año”, quienes recibirán un reconocimiento especial durante el acto conmemorativo.

Postulaciones

Hasta el 17 de septiembre se podrán presentar currículum y foto del postulante, en la Secretaría de Desarrollo Comunitario (Avellaneda y Luiggi), de lunes a viernes de 7 a 13.

También se podrá enviar por correo electrónico a dsocialrosales@gmail.com o por WhatsApp al 2932-637575.