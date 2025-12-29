Vía Punta Alta / Basural

Punta Alta: Cómo denunciar microbasurales

Se realizará enviando un mensaje de WhatsApp al 2932-619004 (Dirección de Ambiente). Se podrá reportar la presencia de microbasurales o denunciar a quienes arrojan basura en lugares indebidos.

Viviana Montenegro

29 de diciembre de 2025,

Erradicar microbasurales

El Municipio de Coronel Rosales comenzó con un nuevo sistema de denuncias anónimas para combatir la formación de microbasurales. “La medida surge luego de un relevamiento realizado por la Dirección de Ambiente, que detectó más de 40 puntos activos de acumulación de residuos en distintos sectores de Punta Alta”, indicaron.

Se podrá reportar la presencia de microbasurales o denunciar a quienes arrojan basura en lugares indebidos enviando un mensaje de WhatsApp al 2932-619004 (Dirección de Ambiente).

“Para agilizar la intervención, se solicita incluir la dirección exacta y, en lo posible, una fotografía que permita respaldar la denuncia y avanzar con las sanciones correspondientes”, agregaron.

