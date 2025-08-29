Punta Alta: Cine debate de la película “Diario de una pasión”

Este viernes 29 de agosto a las 14 hs en el Centro Cultural de Brown 128 (altos) se llevará a cabo un Cine debate de la película “Diario de una pasión”.
“Vení a ver una peli y quedate a participar de un espacio de reflexión guiado por la Lic. en Psicología Rocío Belén García (M.P. 1582), junto al grupo E.L.S.A., un espacio de acompañamiento para familiares, amigos y cuidadores de personas con Alzheimer u otras patologías similares”, indicaron.
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada.