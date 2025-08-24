Punta Alta: charla informativa gratuita sobre Obligación Alimentaria y Distribución de Cuidados

Charla informativa gratuita sobre Obligación Alimentaria y Distribución de Cuidados. Será este lunes 25 de agosto de 10 a 11.30 hs en el salón de Luz y Fuerza (Rivadavia 441).

“Desde el Municipio de Coronel Rosales, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, invitamos a toda la comunidad a participar. Hablaremos sobre las herramientas legales y los recursos institucionales disponibles ante el incumplimiento de esta responsabilidad”, indicaron desde el Municipio.

La actividad estará coordinada por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad.

Inscripción previa a través del link:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf0hlVJ5UkPhV.../viewform