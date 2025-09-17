Punta Alta: campaña de vacunación contra el dengue

El Municipio de Coronel Rosales, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Región Sanitaria I, anunció el inicio de la campaña de vacunación contra el dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años.

La vacuna es pública, gratuita y no requiere orden médica. Para acceder a la misma, los interesados deberán registrarse previamente en el portal Mi Salud Digital Bonaerense (https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud/) y esperar la notificación con el turno correspondiente en su casilla de correo electrónico.

Desde el área de Salud municipal recordaron algunas consideraciones:

La vacuna está contraindicada en embarazadas y en período de lactancia, en personas inmunocomprometidas o bajo tratamiento con quimioterapia o corticoides en altas dosis.

En caso de haber tenido dengue, se debe esperar 6 meses para recibir la primera dosis.

Si ya se aplicó la primera dosis, se deberá esperar 3 meses para completar el esquema.

Para más información, los interesados pueden ingresar a www.gba.gob.ar/dengue