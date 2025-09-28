Punta Alta: campaña de Detección Precoz de Cáncer de Mama

Del 13 al 31 de octubre se llevará a cabo una campaña de Detección Precoz de Cáncer de Mama en Punta Alta. La misma está organizada por el Municipio junto a LALCEC.

“La iniciativa destinada a promover la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad”, indicaron.

Las inscripciones comenzarán el 29 de septiembre y deberán realizarse de manera presencial en el Servicio de Mamografía del Hospital Municipal Eva Perón, de lunes a viernes de 8 a 12 hs, o en el CAPS más cercano a su domicilio.

Requisitos para participar: