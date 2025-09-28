Vía Punta Alta / Salud

Punta Alta: campaña de Detección Precoz de Cáncer de Mama

Las inscripciones comenzarán el 29 de septiembre y deberán realizarse de manera presencial en el Servicio de Mamografía del Hospital Municipal Eva Perón o en los CAPS.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

28 de septiembre de 2025,

19 de octubre: Día contra el cáncer de mama. (Freepik)

Del 13 al 31 de octubre se llevará a cabo una campaña de Detección Precoz de Cáncer de Mama en Punta Alta. La misma está organizada por el Municipio junto a LALCEC.

“La iniciativa destinada a promover la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad”, indicaron.

Las inscripciones comenzarán el 29 de septiembre y deberán realizarse de manera presencial en el Servicio de Mamografía del Hospital Municipal Eva Perón, de lunes a viernes de 8 a 12 hs, o en el CAPS más cercano a su domicilio.

Requisitos para participar:

  • Tener entre 39 y 65 años.
  • Haber pasado un año desde la última mamografía.
  • Pacientes con o sin obra social.
  • No ser paciente oncológica.
  • Solo mamografía bilateral.
  • Sin prótesis mamarias.

