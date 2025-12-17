Vía Punta Alta

Punta Alta: asaltó a tres jóvenes y volvió a ser condenado.

Se trata de Jorge Ricardo Zurita quien recibió la pena de 4 años y 8 meses de prisión por haber robado a mano armada en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Uriburu.

17 de diciembre de 2025,

Jorge Ricardo Zurita, fue condenado hoy en un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal N°2 de Bahía Blanca, a la pena de 4 años y 8 meses de prisión por haber robado a mano armada a tres jóvenes en la vía pública en Punta Alta (Imagen ilustrativa)

En las últimas horas, Jorge Ricardo Zurita, recibió la pena de 4 años y 8 meses de prisión por haber robado a mano armada a tres jóvenesen inmediaciones de las calles 9 de Julio y Uriburu.

El hecho se produjo el pasado 5 de octubre.

Zurita ya tiene condenas anteriores; una de 12 años por homicidio en ocasión de robo por la que recuperó la libetad en 2020. Otra fue de 1 año de prisión por el delito de violación de domicilio y hurto de efectivo cumplimiento.

Pese a este sentencia fue liberado por el Juzgado de Ejecución Nº 2 - a cargo del juez Onildo Stemphelet - el día 9 de septiembre pasado.

