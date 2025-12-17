Punta Alta: asaltó a tres jóvenes y volvió a ser condenado.

En las últimas horas, Jorge Ricardo Zurita, recibió la pena de 4 años y 8 meses de prisión por haber robado a mano armada a tres jóvenesen inmediaciones de las calles 9 de Julio y Uriburu.

El hecho se produjo el pasado 5 de octubre.

Zurita ya tiene condenas anteriores; una de 12 años por homicidio en ocasión de robo por la que recuperó la libetad en 2020. Otra fue de 1 año de prisión por el delito de violación de domicilio y hurto de efectivo cumplimiento.

Pese a este sentencia fue liberado por el Juzgado de Ejecución Nº 2 - a cargo del juez Onildo Stemphelet - el día 9 de septiembre pasado.