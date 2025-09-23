Punta Alta: alertan sobre la manipulación de medidores de gas

La empresa Camuzzi Gas Pampeana confirmó la aparición de adulteración de medidores o la realización de conexiones clandestinas a la red de gas natural en Punta Alta y Bahía Blanca.

En lo que va del año, según informaron fuentes consultadas por La Nueva, se descubrieron 87 casos, la mayor parte de ellos en la vecina ciudad. También indicaron que más del 20% de las situaciones halladas estuvieron relacionadas con conexiones ilegales.

“Las irregularidades fueron detectadas como parte del trabajo diario de fiscalización y control de la distribuidora, así como a través de denuncias recibidas por los distintos vecinos”, señalaron en un comunicado oficial.

Los voceros describieron que una de las modalidades detectadas es la adulteración del funcionamiento del medidor. Señalaron que los vecinos alteran el reloj que mide el suministro “para que gire en falso o no cuente todas las vueltas”.

Cuando los trabajadores observan alguna circunstancia que pueda estar relacionada con la alteración del registro o de la conexión dan aviso a la empresa. Estos hechos también son detectados al momento que la distribuidora lleva adelante la supervisión de la red y establece la presencia de fugas.

Otra cuestión que alerta sobre una posible manipulación es el salto exponencial en el consumo de un domicilio (aumento o disminución).

Camuzzi advirtió que este tipo de irregularidades constituyen un delito que está penado por la ley y solicitó a la comunidad denunciar este tipo de situaciones para poder intervenir y evitar peligros para los usuarios. Las denuncias, que tienen carácter anónimo, se pueden realizar a la línea 0800-122-0764 o por email a lineaeticacamuzzigas@kpmg.com.ar. También está habilitado el 0810-555-3698, disponible los días hábiles, de 8 a 18 horas.