El intendente Mariano Uset encabezó el acto por el 207° aniversario de la firma de la Independencia Argentina en la plaza Belgrano. Estuvieron presentes el vicealmirante Jorge Siekan, comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, el jefe de la BNPB, comodoro Martín Laborda, además autoridades legislativas, políticas, provinciales y representantes de las distintas instituciones del distrito.

Luego de la entonación del Himno Nacional y el Himno a Punta Alta, el intendente se dirigió a la gran cantidad de público presente destacando los acontecimientos más importantes en el proceso de independencia.

“Después de esa declaración de independencia, los libres del mundo no respondieron tan pronto al gran pueblo argentino salud. No hay nada peor para un colonizador que un pueblo independiente. Pasaron muchos años para que seamos reconocidos, porque precisamente la libertad no es sencilla, para nada”, dijo.

Punta Alta: acto por el 207° aniversario de la firma de la Independencia Argentina Foto: Prensa

“Con la expansión industrial y comercial, vendrían nuevas formas de colonialismo. Muy contradictoriamente con el discurso progresista, el populismo de América Latina, del que Argentina no escapa hace 70 años, no ha hecho otra cosa que dilapidar recursos que alguna vez supo generar”.

“Despilfarrándolos año tras año, se apostó a la acumulación de déficits financiando con deuda gastos corrientes, gasto público, corrupción y el clientelismo que caló hondísimo en las raíces de nuestra cultura, sobre todo en los sectores más vulnerables sometidos al asistencialismo”.

“El colonizador de turno no hizo más que subestimar el desarrollo, la educación, la industria, el conocimiento y vació literalmente todas nuestras reservas poniendo en jaque aquella independencia declarada”.

“La declaración dice, libres e independientes - luego agregaba - de toda dominación extranjera Y agregaría yo, no siempre tan extranjera: el progresismo repudia el colonialismo en el discurso, pero lamentablemente lo imita sometiendo a su pueblo a comer de su mano, los complace con el pan para hoy y los despoja de todo proyecto para mañana”.

“La libertad cuesta. Ya estamos transitando el tercer siglo de nuestra independencia y nunca pareció tan urgente destinar cada minuto de nuestra vida a defender la libertad”.

“No desperdiciemos cada oportunidad de romper las cadenas de toda dominación, tanto de la extranjera como de las que nos proponen sus cómplices locales. Estén atentos”, concluyó Uset.

Para finalizar la jornada de celebración, se llevaron a cabo bailes tradicionales como una chacarera y una zamba, a cargo de peñas folklóricas del distrito, y se repartió mate cocido y tortas fritas elaboradas por los abuelos y personal del Hogar Municipal del Anciano.