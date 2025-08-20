Punta Alta: abren la preinscripción para el Taller de Bandoneón

Abren la preinscripción para el Taller de Bandoneón a cargo de Javier Mendigochea. La actividad gratuita será este sábado 23 de agosto de 10 a 12.30h en la Estación Solier.

Inscripción a través de la siguiente planilla:

https://forms.gle/irQrxZPZbdiWLjtr5

“Las clases están destinadas al público en general sin límite de edad, con o sin saber musical previo; ya sea para quienes quieran tener una noción de lo que es un bandoneón, como para quienes quieran tocar un repertorio o aprender música mediante dicho instrumento”, indicaron.