Vía Punta Alta / Música

Punta Alta: abren la preinscripción para el Taller de Bandoneón

La actividad gratuita estará a cargo de Javier Mendigochea y será este sábado 23 de agosto de 10 a 12.30h en la Estación Solier.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

20 de agosto de 2025,

Punta Alta: abren la preinscripción para el Taller de Bandoneón
Ateneo del Tango, los guardianes de la música popular

Abren la preinscripción para el Taller de Bandoneón a cargo de Javier Mendigochea. La actividad gratuita será este sábado 23 de agosto de 10 a 12.30h en la Estación Solier.

Inscripción a través de la siguiente planilla:

https://forms.gle/irQrxZPZbdiWLjtr5

“Las clases están destinadas al público en general sin límite de edad, con o sin saber musical previo; ya sea para quienes quieran tener una noción de lo que es un bandoneón, como para quienes quieran tocar un repertorio o aprender música mediante dicho instrumento”, indicaron.

Temas Relacionados

MÁS DE Música
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS