Puerto Rosales se prepara para un nuevo aniversario

El Consorcio de Gestión de Puerto Rosales hará el próximo 31 de agosto una nueva edición de sus jornadas de puertas abiertas.

En la oportunidad la terminal portuaria celebrará un nuevo aniversario; el 117°.

Fue el intendente Rodrigo Aristimuño quien comunicó algunas de las actividades programadas para el último domingo del corriente mes, a la vez que destacó “en tiempos como los actuales, tan complejos, implica un esfuerzo grande”.

El jueves 27 con una gala en el Teatro Colón de Punta Alta, en la que se presentarán artistas locales y de la zona, con entrada libre y gratuita; marcará el inicio de las propuestas.

El domingo desde las 10 horas se realizará una competencia pedestre de 10 kilómetros, más una caminata participativa. Posteriormente será el turno de artesanos, propuestas y actividades recreativas en el sector de juegos.