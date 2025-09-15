Vía Punta Alta

Puerto Rosales escenario de una operación inédita en su historia

En simultáneo tres buques tanque tuvieron intervenciones en la terminal portuaria local, en una maniobra histórica para la región.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

15 de septiembre de 2025,

Puerto Rosales escenario de una operación inédita en su historia
Operación inédita en Puerto Rosales con la operación simultánea de tres buques tanque.

“Contamos con la infraestructura y el equipo humano para responder a la creciente demanda de exportación de crudo de Vaca Muerta”, afirmaron desde las empresa OTAMERICA; protagonista de un hecho inédito en la historia de Puerto Rosales.

Por primera vez en la terminal portuaria local operaron tres buques tanque de manera simultánea: el San Matías I, el Río Spirit en el nuevo muelle y el Cabo de Hornos en la monoboya Punta Ancla.

El hecho marca un hito en la capacidad operativa de nuestro puerto, y evidencia el resultado de la ampliación recientemente finalizada en el marco del proyecto Rosa Negra; próximo a iniciar su etapa final.

Desde la empresa indicaron que las operaciones se realizaron en “en tiempo y forma, bajo protocolos de seguridad internacionales y con coordinación permanente con Prefectura Naval Argentina y organismos de control”.

Puerto Rosales cuenta ahora con 780.000 m³ de capacidad de almacenamiento distribuidos en la planta (con tres tanques construidos en la Etapa 1 y tres adicionales finalizados en la Etapa 2), una nueva estación de bombeo, una subestación eléctrica y un muelle de 2.000 metros de longitud.

“Este logro refleja nuestro compromiso con la Argentina y con la región de Coronel Rosales. La infraestructura energética es tan estratégica como la producción misma, y sólo con esta logística moderna, escalable y eficiente, podemos transformar el potencial de nuestros recursos en bienestar para todos”, finalizaron desde OTAMERICA.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS