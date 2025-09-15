Puerto Rosales escenario de una operación inédita en su historia

“Contamos con la infraestructura y el equipo humano para responder a la creciente demanda de exportación de crudo de Vaca Muerta”, afirmaron desde las empresa OTAMERICA; protagonista de un hecho inédito en la historia de Puerto Rosales.

Por primera vez en la terminal portuaria local operaron tres buques tanque de manera simultánea: el San Matías I, el Río Spirit en el nuevo muelle y el Cabo de Hornos en la monoboya Punta Ancla.

El hecho marca un hito en la capacidad operativa de nuestro puerto, y evidencia el resultado de la ampliación recientemente finalizada en el marco del proyecto Rosa Negra; próximo a iniciar su etapa final.

Desde la empresa indicaron que las operaciones se realizaron en “en tiempo y forma, bajo protocolos de seguridad internacionales y con coordinación permanente con Prefectura Naval Argentina y organismos de control”.

Puerto Rosales cuenta ahora con 780.000 m³ de capacidad de almacenamiento distribuidos en la planta (con tres tanques construidos en la Etapa 1 y tres adicionales finalizados en la Etapa 2), una nueva estación de bombeo, una subestación eléctrica y un muelle de 2.000 metros de longitud.

“Este logro refleja nuestro compromiso con la Argentina y con la región de Coronel Rosales. La infraestructura energética es tan estratégica como la producción misma, y sólo con esta logística moderna, escalable y eficiente, podemos transformar el potencial de nuestros recursos en bienestar para todos”, finalizaron desde OTAMERICA.