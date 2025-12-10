Este martes por la mañana frente al edificio de la Comisaría de Puerto Belgrano, se llevó a cabo el acto de egreso del personal de la Policía de Establecimientos Navales (PEN).

El acto fue presidido por el Jefe de la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), Capitán de Navío Rodrigo Gabriel Márquez, quien estuvo acompañado por el Jefe de la PEN, Capitán de Fragata Carlos Javier Beltrán, y el Jefe de la Comisaría de la PEN, Comisario Inspector Luis Alberto Coronel.

Puerto Belgrano: egresaron nuevos agentes para la Policía de Establecimientos Navales

Estuvieron presentes efectivos de la Institución, familiares y amigos de los flamantes agentes segundos de la PEN.

Además, se entregaron reconocimientos a los agentes que se destacaron a lo largo del curso. El mejor promedio fue para el Agente de Segunda Carlos Nahuel Oña, y la mejor aptitud fue para la Agente de Segunda Victoria García.

El acto prosiguió con la entrega de los diplomas a los egresados por parte de las autoridades navales y de la PEN.

Fuente: Gaceta Marinera