Puerto Belgrano: comienzan las Jornadas de salud y protección civil

Desde este jueves 14 de agosto hasta el domingo 17, el Hospital Naval Puerto Belgrano (HPNB) desarrollará el ejercicio “Peregrino”, consistente en una serie de jornadas de puertas abiertas orientadas a la concientización en salud y ayuda a la comunidad.

Tendrá lugar en el Parque Centenario de la Base Naval Puerto Belgrano e incluirá el armado y puesta en funcionamiento del Hospital Modular Reubicable (HMR), como también contará con la participación de Defensa Civil, Bomberos y hospitales de la zona.

Invitan al público en general a participar en los siguientes días y horarios:

Jueves 14, de 15 a 18 hs

Viernes 15 y sábado 16, de 9 a 18 hs

Domingo 17, de 9 a 11 hs.

Integrantes de estas instituciones como de diferentes áreas del HNPB brindarán exposiciones sobre temas como resucitación cardiopulmonar, salud bucal, primeros auxilios, acciones ante catástrofes y salud mental, entre otras.

“La actividad tiene como objetivo alistar y adiestrar al personal y medios asociados al HMR con el fin de incrementar el nivel de respuesta y contribuir así a las operaciones de protección civil”, indicaron desde Gaceta Marinera.