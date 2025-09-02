Provincia de Buenos Aires: aumentó la multa por cruzar con semáforo en rojo o transitar sin VTV

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro con el que se calculan las multas de tránsito, y a partir de septiembre las sanciones alcanzarán cifras millonarias. Cruzar un semáforo en rojo, circular sin VTV, conducir alcoholizado, manejar sin habilitación o sin seguro, podrán trepar hasta 1.606.000 pesos.

Con un aumento del 11,9% respecto del bimestre anterior, la UF quedó fijada en el equivalente al litro de nafta Premium que se comercializa en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. En lo que va del año la suba acumulada es del 20,2 por ciento.

Como se dijo, las infracciones más graves, como cruzar un semáforo en rojo, circular sin VTV, conducir alcoholizado, manejar sin habilitación o sin seguro, podrán trepar hasta los $1.606.000. En tanto, por mal estacionamiento, circular sin cinturón de seguridad o sin casco en el caso de las motos, las sanciones irán desde 80.300 a 160.600 pesos.

Entre los ejemplos más duros, la normativa establece que negarse a un test de alcoholemia tendrá multas que van de 803.000 a 1.927.200 pesos. Exceso de velocidad costará entre 240.900 y 1.606.000 pesos.

Pasar un semáforo en rojo, circular a contramano o girar en lugares prohibidos: entre481.800 y 1.606.000 pesos.

Circular sin VTV, sin seguro o sin habilitación: entre 481.800 y 1.606.000 pesos.

Fuente: LaBrújula