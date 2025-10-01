Proponen crear oportunidades laborales a través del sistema “Ciudades Hermanas”

Los concejales de Bien Común, Daniel Medina y Lisandro Delle Donne presentaron un proyecto que busca el apoyo del actual Intendente para re impulsar el sistema de hermanazgo de ciudades en el distrito.

El mismo fue aprobado por unanimidad. En él se propone “una asociación estratégica que permita que algunos de nuestros estudiantes puedan hacer prácticas en Vaca Muerta, por ejemplo”, explicó Daniel Medina.

La iniciativa se da en el contexto de auge exportador de hidrocarburos a través de Puerto Rosales, por lo que se busca hermanar a nuestro distrito con otros municipios de la Cuenca Neuquina y empresas que operen en dicha provincia.

“Recientemente se presentó en nuestra ciudad la Diplomatura en Introducción a los Hidrocarburos que ha tenido un eco importante en la comunidad”, agregó Medina.

“El petróleo que se exporta en Rosales viene de un oleoducto que nos une con muchas comunidades patagónicas”, agregó.

Medina recordó que Punta Alta, ya tiene lazos de hermandad iniciados por otros gobiernos municipales.

“Esto marca la viabilidad de la propuesta concreta que acercamos; aguardamos poder trabajar este tema en favor de la comunidad con el Ejecutivo”, finalizó el concejal.