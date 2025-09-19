Prohíben el uso de celulares en escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires

La legislatura de la provincia de Buenos Aires dispuso de la prohibición de acceso a dispositivos móviles en las escuelas primarias del territorio bonaerense.

La medida impedirá el uso de pantallas durante el tiempo que los estudiantes estén en establecimientos de educación pública o privada siempre que “su utilización no sea requerida por personal docente”.

La iniciativa presentada por los senadores Emmanuel González Santalla de La Cámpora y Lorena Mandagarán del GEN, apuntó a modificar la realidad observada por padres y docentes, que registran quela utilización de dispositivos digitales fragmenta la atención, reduce la capacidad de concentración y dificulta la adquisición de conocimientos.

Las últimas pruebas Aprender expusieron un dato que generó mucha inquietud:el 46 % de los alumnos de tercer grado del nivel primario no alcanza los niveles mínimos de lectura.

Sobre su implementación definitiva, no hay una fecha establecida, informaron fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia .

Por el momento, se encuentran analizando el alcance de la normativa. Lo más probable, se especula, es quese aplique de manera obligatoria recién en 2026.