Durante más de dos meses, un grupo de personas privadas de la libertad de la cárcel de Bahía Blanca trabajó en un proyecto que terminó teniendo destino solidario: la fabricación de mobiliario escolar para siete instituciones educativas de Ingeniero White, muchas de ellas golpeadas por la inundación del pasado 7 de marzo.

La experiencia se llevó adelante en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde funciona un taller de carpintería que permitió transformar pallets en bibliotecas, bancos, mesas y placares. En total, participaron 25 internos que lograron producir decenas de muebles.

Las instituciones beneficiadas fueron la Agrupación Scout “Don Ernesto Pilling”, los jardines de infantes N° 923 y 943, y las escuelas N° 15, 21, 40 y 58. Muchas de ellas habían perdido su equipamiento escolar tras el avance del agua que anegó edificios y destruyó materiales esenciales.

Presos de Bahía Blanca fabricaron mobiliario y fueron donados a 7 escuelas de Ingeniero White

El proyecto contó con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y con el aporte de la empresa DOW Argentina, que proveyó los materiales. Desde la firma explicaron que, tras un relevamiento de daños en Ingeniero White, se decidió articular con el Servicio Penitenciario para reponer parte del mobiliario perdido mediante una acción conjunta.

Además del impacto concreto en las escuelas, la iniciativa tuvo un valor simbólico y social. Milton, uno de los internos que participó del taller, destacó la importancia de poder colaborar con instituciones de la comunidad y aprender un oficio mientras cumple su condena.

