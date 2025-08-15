Vía Punta Alta / Fragata Libertad

Portugal es el nuevo destino de la Fragata Libertad

Al mando del puntaltense Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso dejó Países Bajos, donde 35 argentinos residentes en Ámsterdam hicieron la promesa a la bandera de nuestro país en la proa del buque escuela de la Armada Argentina.

Nicolás Pereyra
15 de agosto de 2025,

La Fragata Libertad dejó Países Bajos rumbo a Portugal.

Al mando del puntaltense Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, la Fragata ARA Libertad continúa su 53° Viaje de Instrucción.

El jueves a las 6 horas de Argentina, el buque escuela de la Armada Argentina dejó muelle de la Terminal de Cruceros de Ámsterdam “Piet Heinkade”, rumbo a Portugal.

La nota saliente y emotiva de la estadía en Países Bajos fue cuando 35 ciudadanos argentinos residentes en Ámsterdam realizaron su promesa a la bandera.

La embarcación insignia de nuestro país, fue despedida por un centenar de personas y recibió un último saludo a bordo por parte del encargado de negocios de la Embajada Argentina ante el Reino de Países Bajos, Diego Sadofschi; la Consejera Soledad Bellavigna, y personal de la Embajada.

La Fragata desde el Apostadero Naval Buenos Aires el pasado 7 de junio hizo escalas en Recife (Brasil), Ferrol (España), Kristiansand (Noruega) y Hamburgo (Alemania), antes de amarrar en Ámsterdam y continuar hacia tierras lusitanas.

