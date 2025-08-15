Portugal es el nuevo destino de la Fragata Libertad

Al mando del puntaltense Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, la Fragata ARA Libertad continúa su 53° Viaje de Instrucción.

El jueves a las 6 horas de Argentina, el buque escuela de la Armada Argentina dejó muelle de la Terminal de Cruceros de Ámsterdam “Piet Heinkade”, rumbo a Portugal.

La nota saliente y emotiva de la estadía en Países Bajos fue cuando 35 ciudadanos argentinos residentes en Ámsterdam realizaron su promesa a la bandera.

La embarcación insignia de nuestro país, fue despedida por un centenar de personas y recibió un último saludo a bordo por parte del encargado de negocios de la Embajada Argentina ante el Reino de Países Bajos, Diego Sadofschi; la Consejera Soledad Bellavigna, y personal de la Embajada.

La Fragata desde el Apostadero Naval Buenos Aires el pasado 7 de junio hizo escalas en Recife (Brasil), Ferrol (España), Kristiansand (Noruega) y Hamburgo (Alemania), antes de amarrar en Ámsterdam y continuar hacia tierras lusitanas.