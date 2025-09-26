Vía Punta Alta / Autos

Por falta de insumos está interrumpida la impresión de licencias de conducir

Lo informaron desde la Dirección de Tránsito del Municipio de Coronel Rosales.

Nicolás Pereyra
26 de septiembre de 2025,

Por falta de insumos está interrumpida la impresión de licencias de conducir
Licencias de conducir. Foto: imagen ilustrativa - Gentileza

La Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio informó que, “debido a la falta de insumos provistos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se encuentra momentáneamente interrumpida la impresión de licencias de conducir”.

Quienes realicen el trámite de renovación de licencia, se les entregará un permiso provisorio de circulación válido únicamente dentro de la Provincia de Buenos Aires, con vigencia hasta el 30 de septiembre.

Durante ese período, quienes con lo requieran, se acerquen nuevamente o se comuniquen telefónicamente con la Dirección de Tránsito (421830) para consultar la reanudación del servicio y proceder, en caso de corresponder, a la entrega de la licencia física.

