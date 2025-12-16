Piden un aumento de tasas del 30% y nuevos tributos

Una suba del 30% lineal y la creación de dos nuevas Tasas, son dos de los aspectos destacado del Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal Impositiva enviada al Concejo Deliberante por el intendente Rodrigo Aristimuño.

Una Tasa de Seguridad y la Tasa de Contribución al Desarrollo Urbano, se crearían en tanto que es intención del Departamento Ejecutivo mantener los aumentos bimestrales, atados al índice de inflación que difunda el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, (CREEBBA).

En cuanto a la Tasa de Seguridad sería un monto fijo para crear un fondo afectado al área.

En tanto que la Tasa por Desarrollo Urbano no afectaría a la totalidad de los vecinos. Sobre este tributo, desde la oposición presentan objeciones teniendo en cuenta que serían fondos de libre disponibilidad.

La solicitud del Departamento Ejecutivo comenzó a tratarse en la Comisión de Hacienda del HCD. Estuvieron presentes el Jefe de Gabinete Rodrigo Sartori y la Secretaria de Economía, Daniel Sablich.