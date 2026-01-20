Piden que ABSA y la ADA rindan la cantidad de reclamos de los vecinos de Coronel Rosales

El concejal Daniel Medina presentó un pedido de informes requiriendo a ABSA y a la Autoridad del Agua que presenten una rendición de la cantidad de reclamos elevados desde Coronel Rosales en el ultimo año.

“En las últimas jornadas en distintos medios pudimos escuchar a funcionarios indicando que no son numerosos los reclamos de usuarios en el distrito. Cada vecino al realizar un reclamo recibe un número de seguimiento, es lógico entonces que las autoridades publiquen números concretos dando publicidad a la totalidad de reclamos recibidos, a cuales se ha dado respuesta y poder clasificar las inquietudes vecinales”, indicó.

“Ésta cuestión la venimos remarcando y también la sostuve en la audiencia publica realizada días atrás. Los reclamos vecinales deben tener trazabilidad en beneficio del usuario y del control sobre la propia empresa”, agregó el concejal Daniel Medina quien señaló que sería lógico e importante que las estadísticas de reclamos sean publicas y que año tras año pueda verse la evolución de las mismas.

Medina además presentó un pedido al Municipio de Coronel Rosales y al Instituto Argentino de Oceanografía con el fin de que se informe si se están realizando tareas de control sobre la contaminación del sistema pluvial por efecto de las perdidas de líquidos cloacales y su impacto en el ambiente rosaleño.

“Tenemos vigente una ordenanza que obliga al Municipio a publicar estudios bacteriológicos sobre los balnearios municipales, pero a la fecha y tras reiterados pedidos la comuna mantiene silencio sobre el tema. Por esa razón es que planteamos conocer si existe colaboración con el IADO a los efectos de que exista un monitoreo sobre el funcionamiento de la planta depuradora de ABSA y los distintos derrames que ocurren en la ciudad”, continuó.

“Éstos pedidos tienen como único fin el cuidado sanitario de los vecinos, ese objetivo debería ser compartido y planificado. Mezclar ideología y partidismo es lo peor que podríamos hacer ante una comunidad que es afectada por gusanos, malos olores y riesgos sanitarios. Llamamos al trabajo conjunto en tal sentido” finalizó.