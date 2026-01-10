Piden declarar Personalidad Destacada a Rubén Zalazar por dar su vida para salvar a dos niñas

La senadora Nerina Neumann Losada del Bloque UCR, a través de un proyecto de Ley propuso se destaque Personalidad Destacada Post Mortem a Rubén Salazar, quien falleció durante el temporal que azotó a Bahía Blanca el pasado 7 de marzo.

Salazar era chofer de la empresa de correos Andreani y en medio de la brutal tormenta encontró una familia cuya camioneta había quedado atrapada por el agua.

Ante esa situación Salazar intentó rescatar a las niñas Delfina y Pilar Hecker. Su acto de heroísmo costó la vida de los tres, que pasaron a formar parte de la lista de víctimas fatales de las inundaciones.

“El proyecto no solo apunta a destacar la valentía de Zalazar, sino también a preservar en la memoria colectiva una acción de sacrificio supremo en beneficio de la comunidad bonaerense".

Un punto central de la iniciativa de Neumann contempla el homenaje a la familia del chofer fallecido, al proponer la entrega de una medalla alusiva a cada uno de los hijos de Rubén Zalazar como símbolo del agradecimiento permanente de los bonaerenses por su acto de solidaridad y coraje.

El proyecto se hace eco de un pedido público de Marina Haag, madre de Delfina y Pilar Hecker, que en diversas declaraciones y redes sociales solicitó que la valentía de Zalazar no quede en el olvido, y que el Estado reconozca oficialmente su gesto frente a una situación extrema al intentar salvarlas.