Vía Punta Alta / bahía blanca

Piden declarar Personalidad Destacada a Rubén Zalazar por dar su vida para salvar a dos niñas

El chofer falleció queriendo rescatar a Delfina y Pilar Hecker en el temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca. Tanto él como las hermanitas fallecieron arrastrados por la corriente.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

10 de enero de 2026,

Piden declarar Personalidad Destacada a Rubén Zalazar por dar su vida para salvar a dos niñas
Proponen destacar como Personalidad Destacada Post Mortem a Rubén Salazar por su acto de heroísmo al intentar salvar a las niñas Delfina y Pilar Hecker.

La senadora Nerina Neumann Losada del Bloque UCR, a través de un proyecto de Ley propuso se destaque Personalidad Destacada Post Mortem a Rubén Salazar, quien falleció durante el temporal que azotó a Bahía Blanca el pasado 7 de marzo.

Salazar era chofer de la empresa de correos Andreani y en medio de la brutal tormenta encontró una familia cuya camioneta había quedado atrapada por el agua.

Ante esa situación Salazar intentó rescatar a las niñas Delfina y Pilar Hecker. Su acto de heroísmo costó la vida de los tres, que pasaron a formar parte de la lista de víctimas fatales de las inundaciones.

“El proyecto no solo apunta a destacar la valentía de Zalazar, sino también a preservar en la memoria colectiva una acción de sacrificio supremo en beneficio de la comunidad bonaerense".

Un punto central de la iniciativa de Neumann contempla el homenaje a la familia del chofer fallecido, al proponer la entrega de una medalla alusiva a cada uno de los hijos de Rubén Zalazar como símbolo del agradecimiento permanente de los bonaerenses por su acto de solidaridad y coraje.

El proyecto se hace eco de un pedido público de Marina Haag, madre de Delfina y Pilar Hecker, que en diversas declaraciones y redes sociales solicitó que la valentía de Zalazar no quede en el olvido, y que el Estado reconozca oficialmente su gesto frente a una situación extrema al intentar salvarlas.

Temas Relacionados

MÁS DE bahía blanca
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS