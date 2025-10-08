Piden al Municipio que accione por el riesgo sanitario en torno a un Jardín Maternal

Desde el bloque Bien Común presentaron un pedido urgente de limpieza y saneamiento en Avenida Jujuy, en especial en torno al Jardín Maternal Osito Remolón.

“La presentación alerta al Ejecutivo sobre la necesidad de un correcto control de plagas, en especial referido a la prevención del desarrollo y proliferación del mosquito aedes aegypti en nuestro medio”, indicaron.

“El pedido de los concejales Medina y Delle Donne apunta no solo al desmalezamiento sino a que se solucionen las pérdidas de líquidos que impactan sobre Avenida Jujuy desde Pasaje Autonomistas hasta De la Madre, lo que genera un deterioro cada vez mayor del asfalto, implicando potenciales riesgos de accidentes viales”, agregaron.

Desde Bien Común también reclamaron sobre la mala señalización vial de distintos pozos efectuada por la comuna en un sector por donde circula tránsito de distintos volúmenes, con vallados deficientes y apenas visibles por los conductores.

“Es claro que si se inicia una campaña de fumigación pero existen espacios verdes totalmente descuidados en plena vía publica, la efectividad de la fumigación se reduce considerablemente. Por eso pedimos que se intervengan en el sector como medida sanitaria y se tome acción contra las pérdidas de líquidos que afectan a la Ciudad”, manifestaron.

“Tenemos en este momento una situación de emergencia sanitaria que no debe ser ignorada y en especial si se da en torno a escuelas o jardines maternales como en este caso. Actualmente a ese deterioro se suma el daño en la vía publica por las pérdidas de líquidos, en nuestra opinión ese daño es responsabilidad de ABSA y el Municipio debería exigir compensaciones efectivas para mejorar las condiciones de los Barrios y reducir la contaminación”, finalizaron desde el vecinalismo.