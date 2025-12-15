Vía Punta Alta

Pesca: el puntaltense Federico Wagner ganó un premio millonario en Monte Hermoso

Se hizo acreedor a 10 millones de pesos al ganar el Concurso de Pesca a la Corvina de Mayor Peso.

15 de diciembre de 2025,

El puntaltense Federico Wagner ganó 10 millones de pesos en Monte Hermoso. (Foto: La ilusión de pescar).

El puntaltense Federico Wagner ganó el Concurso de Pesca a la Corvina de Mayor Peso que se desarrolló el fin de semana en Monte Hermoso.

El pescador de nuestra ciudad obtuvo el primer puesto con una pieza de 4,200 kilos y se hizo acreedor a 10 millones de pesos.

En el segundo puesto quedó Ángel Simón (Coronel Dorrego), que con una corvina de 3,950 kilogramos se adjudicó un premio de $ 4.000.000. Y tercero resultó Guillermo Ferrero (Pigüé), quien se llevó $ 2.500.000 por sacar una pieza de 2,750 kilos.

No fue el único participante de nuestra ciudad que se destacó; Mauricio Messina, fue 5° en la competencia central, mientras que Genaro Villagrán fue el ganador en la categoría cadetes.

