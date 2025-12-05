Pehuen Co: solicitan la urgente puesta en valor de las bajadas a la playa

A través de una solicitud de la concejal del PRO Natalia García Luna se solicitó al Departamento Ejecutivo la urgente puesta en valor de las bajadas a la playa de Pehuen Co, ante el comienzo de la temporada estival.

El pedido pone especial énfasis en aquellas que presentan mayor deterioro, y cita como ejemplo el acceso de Pueblo Darwin.

“No podemos permitir que vecinos y visitantes transiten por estructuras dañadas y riesgosas. Se deben asegurar condiciones adecuadas de infraestructura y accesibilidad”, señaló la edil.

“El deterioro actual, como maderas quebradas, desniveles y superficies inestables, constituye un riesgo potencial de lesiones y accidentes, especialmente para personas mayores, familias con niños y personas con movilidad reducida”, agregó.

“La llegada de la temporada estival exige previsibilidad, organización y seguridad en los accesos a la playa. El estado de las bajadas incide directamente en la seguridad pública, la calidad de la experiencia turística y en la imagen del destino”, remarcó García Luna.

“El turismo es una de las pocas fuentes de ingresos genuinos que tiene nuestro distrito, y la infraestructura debe acompañar ese potencial”, finalizó García Luna.