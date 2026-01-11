Pehuen Co: solicitan informes sobre prestaciones de servicios y controles

El Bloque de concejales PRO solicitó al Departamento Ejecutiva información detallada sobre la prestación de servicios y los controles en Pehuen Co durante la temporada estival.

Las concejales Gabriela Ciavatta y Natalia García Luna, indicaron que la medida “apunta a garantizar seguridad, convivencia y calidad de vida para los vecinos y visitantes de la zona”.

En la información solicitada pide se indique cantidad de inspectores de tránsito y de playa asignados a la villa turística, sus horarios y cobertura; la disponibilidad y tipo de alcoholímetros para controles de alcoholemia, la programación de controles nocturnos por ruidos y horarios de cierre, el estado de las calles y señalización, el cronograma de fumigación y el detalle del servicio de recolección de residuos (frecuencia y cobertura).

“La intención es conocer la planificación y el alcance territorial de las acciones municipales para el balneario durante los meses de mayor circulación”, explicó García Luna.

“Queremos una temporada ordenada: más inspectores en la calle, controles efectivos y respuestas concretas del Ejecutivo. Los vecinos tienen derecho a saber qué servicios y controles hay planificados”, finalizó.