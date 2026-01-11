Vía Punta Alta / Concejal

Pehuen Co: solicitan informes sobre prestaciones de servicios y controles

La iniciativa la presentó el bloque de concejales PRO.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

11 de enero de 2026,

Pehuen Co: solicitan informes sobre prestaciones de servicios y controles
Piden informes sobre los controles que se realizan en Pehuen Co durante la temporada estival.

El Bloque de concejales PRO solicitó al Departamento Ejecutiva información detallada sobre la prestación de servicios y los controles en Pehuen Co durante la temporada estival.

Las concejales Gabriela Ciavatta y Natalia García Luna, indicaron que la medida “apunta a garantizar seguridad, convivencia y calidad de vida para los vecinos y visitantes de la zona”.

En la información solicitada pide se indique cantidad de inspectores de tránsito y de playa asignados a la villa turística, sus horarios y cobertura; la disponibilidad y tipo de alcoholímetros para controles de alcoholemia, la programación de controles nocturnos por ruidos y horarios de cierre, el estado de las calles y señalización, el cronograma de fumigación y el detalle del servicio de recolección de residuos (frecuencia y cobertura).

“La intención es conocer la planificación y el alcance territorial de las acciones municipales para el balneario durante los meses de mayor circulación”, explicó García Luna.

“Queremos una temporada ordenada: más inspectores en la calle, controles efectivos y respuestas concretas del Ejecutivo. Los vecinos tienen derecho a saber qué servicios y controles hay planificados”, finalizó.

