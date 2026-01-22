La localidad de Pehuen Co será sede del Pehuen Rock. La propuesta musical desarrollará durante enero y forma parte de la agenda de actividades de verano.

“El evento contará con dos fechas en la Peatonal Brown, con espectáculos de rock en vivo y al aire libre”, indicaron.

La primera jornada se realizará el sábado 24 de enero, desde las 22.30 horas, con la presentación de la banda Zoom, homenaje a Soda Stereo. En tanto, el 31, también a partir de las 22.30 horas, será el turno de Kaiser Carabela.

Desde la Dirección de Turismo de Coronel Rosales destacaron la importancia de seguir generando propuestas culturales y musicales que acompañen la temporada, fomenten el encuentro y consoliden a Pehuen Co como un destino turístico con actividades para todos los públicos



