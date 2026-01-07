Pehuen Co: llega Cultura a lo Grande, una propuesta para personas mayores

A través del Instituto Cultural bonaerense, llegará mañana a Pehuen Co, Cultura a lo Grande que facilita el acceso a la cultura y el esparcimiento a personas mayores con diversas propuestas recreativas.

A partir de las 20 horas en el Playón Deportivo de la Plaza Carrasco, estas propuestas llegarán a la villa turística.

Será la oportunidad para que artistas locales muestren su obra en el principal destino turístico de Coronel Rosales.

El cierre estará a cargo de Natalia Lamas, cantante oriunda de Alberti, artista folclórica que recorrió numerosos escenarios de la provincia de Buenos Aires y en su show, brindará un repaso de su carrera artística, además de presentar su último álbum; “Mi mundo es otro”.

“Estas actividades forman parte de la programación de verano impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que para esta temporada presentó una propuesta integral con más de 600 actividades culturales con entrada libre y gratuita en todo el territorio bonaerense”, explicaron desde el organismo provincial.