Pehuen Co: jornada de concientización y limpieza de playa

Será este sábado 27 de diciembre a las 18 hs, en la bajada de calle San Martín.

Viviana Montenegro

26 de diciembre de 2025,

Pehuen Co

La Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Co invita a toda la comunidad a participar de una jornada de concientización y limpieza de playa. Será este sábado 27 de diciembre a las 18 hs, en la bajada de calle San Martín.

“La propuesta busca reflexionar sobre la importancia de cuidar el lugar que habitamos, sumando a vecinos y vecinas en una actividad colectiva. Se entregarán bolsas y guantes, aunque quienes puedan también pueden llevar los propios”, indicaron.

“Seamos conscientes del espacio en el que vivimos. Entre todos podemos hacer de nuestro hábitat un lugar mejor”, destacaron.

