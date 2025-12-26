Pehuen Co: jornada de concientización y limpieza de playa

La Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Co invita a toda la comunidad a participar de una jornada de concientización y limpieza de playa. Será este sábado 27 de diciembre a las 18 hs, en la bajada de calle San Martín.

“La propuesta busca reflexionar sobre la importancia de cuidar el lugar que habitamos, sumando a vecinos y vecinas en una actividad colectiva. Se entregarán bolsas y guantes, aunque quienes puedan también pueden llevar los propios”, indicaron.

“Seamos conscientes del espacio en el que vivimos. Entre todos podemos hacer de nuestro hábitat un lugar mejor”, destacaron.