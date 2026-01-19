Pehuen Co: guardavidas salvaron a un joven bahiense de 17 años

Los guardavidas de Pehuen Co realizaron una nueva intervención de rescate en una situación límite.

Esta vez rescataron a un joven de 17 años oriundo de Bahía Blanca.

Esto sucedió unos 200 metros fuera de la zona de cuidado de guardavidas, hacía el extremo este, en cercanías a la bajada de Guardaparques o conocida antiguamente como “Del arbolito”.

El joven se encontraba en el mar junto a su hermana de 21 años, cuando comenzaron a ser arrastrados hacia adentro.

La mujer pudo salir asistida por un bañista, en tanto que para rescatar al menor debieron intervenir al menos 4 guardavidas.

El joven había tragado gran cantidad de agua, por lo que al momento de salir del agua presentó mareos y descompostura.

Poco después fue trasladado a la Sala Médica de la localidad donde, tras ser atendido, recibió el alta.