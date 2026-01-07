“Pehuen Co es protagonista de una planificación”

Desde las redes sociales, el intendente Rodrigo Aristimuño afirmo que: "Pehuen Co viene siendo protagonista de una etapa de mucho trabajo y planificación“.

La publicación que realizó el Jefe Comunal, fue poco después de los reclamos vecinales en la rotonda de acceso a la villa turística, el último fin de semana.

Aristimuño destacó “grandes obras en marcha”, entre las que enumeró "la defensa costera, la licitación del parque solar y, muy pronto, la construcción de un Salón de Usos Múltiples que la localidad necesita hace años. Solo esto suma más de $6.000 millones“.

También se refirió a las tareas cotidianas "que mejoran la vida de quienes viven y visitan Pehuen".

Entre ellas citó: “La recuperación de los baños públicos de la terminal, mejoras en el Playón Municipal, la inversión en guardavidas, garitas y equipamiento (ropa, radios, binoculares); inspectores de playa, la puesta en valor de las bajadas con nuevas escaleras, y el regreso del camión regador”.

En sus posteos también hace referencia a incorporaciones patrimoniales y de servicios realizados en la localidad turística.

“Sumamos una camioneta 4x4 para la policía, médico durante todo el año, guardia las 24 horas con refuerzo en temporada, y seguimos avanzando con nuevas luminarias en rotondas, avenidas, calles céntricas y barrios”.

“Nada de esto es casual. Es trabajo, planificación y una mirada puesta en el crecimiento de Pehuen Co, no solo para el verano, sino para todo el año. Y vamos a seguir por este camino”, finalizó.