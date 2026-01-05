Vía Punta Alta

Residentes de Pueblo Darwin se hicieron oír con varios pedidos. Trascendió que solicitan la renuncia del Delegado Municipal.

Nicolás Pereyra

5 de enero de 2026,

Verano 2025: domingo con reclamos vecinales en Pehuen Co
Reclamo vecinal de residentes de Pehuen Co. (Foto: Facebook).

La rotonda de acceso a Pehuen Co tuvo un panorama poco habitual en la jornada de ayer cuando, vecinos de Pueblo Darwin y Mar del Bosque, se manifestaron en el lugar con una serie de reclamos.

Entre los pedidos se encuentran fundamentalmente el mantenimiento de las calles, recolección de residuos y una bajada a la playa en ese sector, por citar algunos.

Definieron la situación como “de abandono”.

Afirmaron que desde hace mucho tiempo no reciben respuestas.

Ante la presencia del delegado de la villa turística, Sergio Pereyra, no faltaron cruces de palabras y, según trascendió los vecinos habrían solicitado al funcionario que renunciara al cargo.

El motivo por el que se realizó este pedido fue la falta de acción de Pereyra; por lo que los vecinos solicitaron un cambio en la conducción y que la misma quede a cargo del intendente Rodrigo Aristimuño.

