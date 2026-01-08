Paula Bermejo cruzó a Santiago Maidana por los inconvenientes con ABSA

La iniciativa presentada por los concejales de La Libertad Avanza para que los vecinos de Coronel Rosales sean eximidos del cobro por parte de la empresa ABSA, tuvo rápida respuesta por parte del oficialismo.

Desde su redes sociales la concejal de Unión por la Patria, Paula Bermejo, cuestionó los dichos de su par libertario, Santiago Maidana.

Tras reconocer que el problema de la falta de presión o de agua en varios sectores de la ciudad, Bermejo recordó que Maidana fue parte de la gestión de 8 años de Mariano Uset.

"Raro que ahora se descubra una problemática estructural que se conoció desde adentro y que no se resolvió en 8 años de gobierno“, dijo.

“El concejal forma parte del Gobierno Nacional que mantiene desde hace más de un año pendiente la autorización para concluir el Acueducto D315, una obra clave que permitiría mejorar el abastecimiento para el 10% de la población", agregó.

La concejal afirmó que “la eximición del pago es una herramienta que ya utilizó nuestro intendente Rodrigo Aristimuño para beneficio de los vecinos afectados por el déficit durante el verano pasado, algo que ellos no hicieron durante su gestión”.

“Resulta llamativa la amnesia selectiva y el tono de urgencia mediática frente a un problema que lleva décadas y que no se soluciona con resoluciones ni titulares, sino con planificación, gestión sostenida y trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado”, concluyó Bermejo.