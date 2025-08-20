Patinaje artístico: puntaltenses brillaron en la Copa Clausura Nacional 2025

Las puntaltenses Luján Oropel, Milena Godoy y Mía Franco brillaron en la Copa Clausura Nacional 2025 de Patinaje Artístico 2025 desarrollada en Las Parejas, provincia de Santa Fe.

Los resultados de las deportistas de nuestra ciudad fueron:

Grupo junior Nacional

Lujan Oropel : medalla de plata

Grupo junior Word skate

Godoy Milena y Oropel Lujan: medalla de oro

Grupo Senior Word skate

Mia Franco: medalla de oro

Los grupos junior Word Skate y senior Word skate representarán a Argentina en el mundial a llevarse a cabo en China.

Participan patinadores de todos el país, tanto en la modalidad Precisión como show.

