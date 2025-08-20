Patinaje artístico: puntaltenses brillaron en la Copa Clausura Nacional 2025

Las puntaltenses Luján Oropel, Milena Godoy y Mía Franco brillaron en la Copa Clausura Nacional 2025 de Patinaje Artístico 2025 desarrollada en Las Parejas, provincia de Santa Fe.
Los resultados de las deportistas de nuestra ciudad fueron:
Grupo junior Nacional
Lujan Oropel : medalla de plata
Grupo junior Word skate
Godoy Milena y Oropel Lujan: medalla de oro
Grupo Senior Word skate
Mia Franco: medalla de oro
Los grupos junior Word Skate y senior Word skate representarán a Argentina en el mundial a llevarse a cabo en China.
Participan patinadores de todos el país, tanto en la modalidad Precisión como show.
