Patinaje artístico: puntaltenses brillaron en la Copa Clausura Nacional 2025

Luján Oropel obtuvo una medalla de oro y otra de plata, Milena Godoy y Mia Franco también accedieron al oro como integrantes de Rollers Dreams. Clasificaron al Mundial de China.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

20 de agosto de 2025,

Mia Franco, Luján Oropel y Milena Godoy. Brillaron en el Nacional de Patinaje Artístico.

Las puntaltenses Luján Oropel, Milena Godoy y Mía Franco brillaron en la Copa Clausura Nacional 2025 de Patinaje Artístico 2025 desarrollada en Las Parejas, provincia de Santa Fe.

Los resultados de las deportistas de nuestra ciudad fueron:

Grupo junior Nacional

Lujan Oropel : medalla de plata

Grupo junior Word skate

Godoy Milena y Oropel Lujan: medalla de oro

Grupo Senior Word skate

Mia Franco: medalla de oro

Los grupos junior Word Skate y senior Word skate representarán a Argentina en el mundial a llevarse a cabo en China.

Participan patinadores de todos el país, tanto en la modalidad Precisión como show.

