Papá Noel visitará el Polideportivo del barrio Nueva Bahía Blanca

Será el próximo viernes 19 de diciembre a las 19 hs en Tierra del Fuego y Formosa. Organiza el Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales.

Viviana Montenegro
14 de diciembre de 2025,

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales llevará a cabo una jornada especial junto a Papá Noel. La misma será el próximo viernes 19 de diciembre a las 19 hs, en el Polideportivo de la Nueva Bahía (Tierra del Fuego y Formosa).

“La propuesta está pensada para los más chicos, con juegos nuevos, competencia de tiro al aro, sorteos y muchas actividades recreativas para compartir en comunidad. Según adelantaron desde la organización, Papá Noel llegará especialmente para saludar a los peques y sumarse a la tarde de celebración”, indicaron.

