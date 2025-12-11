Vía Punta Alta

Pablo Gómez continuará como presidente del Concejo Deliberante

El edil de La Libertad Avanza fue ratificado por mayoría tras la asunción de los nuevos concejales.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

11 de diciembre de 2025,

Pablo Gómez continuará como presidente del Concejo Deliberante
Pablo Gómez fue ratificado como presidente del Concejo Deliberante. (Foto: La Nueva).

Pablo Gómez fue ratificado como presidente del Concejo Deliberante luego que asumieran los 9 concejales elegidos en septiembre.

El edil de La Libertad Avanza fue elegido por 12 votos afirmativos y 6 abstenciones.

Andrea Vogel del nuevo espacio denominado Potencia y Encarnación Quiroga (LLA), ocuparán la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.

Pablo Zaragoza continuará en su función de Secretario Legislativo.

En la sesión asumieron sus bancas: Ezequiel Lencina, Nahuel Ison Ponce y Santiago Maidana (La Libertad Avanza), Gabriela Ciavatta (LLA avanza, pero pasará al PRO); Carlos Gabbarini (Potencia) y Julián Pereyra.

En tanto finalizaron su mandato Mariano Dello Russo (ARI), Nicolás Aramayo (PRO), Lisandro Delle Donne (Bien Común), Liliana García (Primero Rosales) y Néstor Martínez (UCR).

La nueva conformación del Concejo Deliberante

La Libertad Avanza: Ezequiel Lencina, Nahuel Ison Ponce, Santiago Maidana, Josefina Olivera, Juan Di Carlo, Encarnación Quiroga y Pablo Gómez.

Unión por la Patria: Virgini Giorno, Julián Pereyra, Paula Bermejo y Melisa Martín.

PRO: Natalia García Luna y Gabriela Ciavatta.

Potencia: Carlos Gabbarini y Andrea Vogel.

Bien Común: Daniel Medina

Juntos: Jorge Torres.

Unión Cívica Radical: Liliana Taboada.

