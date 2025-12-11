Pablo Gómez continuará como presidente del Concejo Deliberante

Pablo Gómez fue ratificado como presidente del Concejo Deliberante luego que asumieran los 9 concejales elegidos en septiembre.

El edil de La Libertad Avanza fue elegido por 12 votos afirmativos y 6 abstenciones.

Andrea Vogel del nuevo espacio denominado Potencia y Encarnación Quiroga (LLA), ocuparán la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.

Pablo Zaragoza continuará en su función de Secretario Legislativo.

En la sesión asumieron sus bancas : Ezequiel Lencina, Nahuel Ison Ponce y Santiago Maidana (La Libertad Avanza), Gabriela Ciavatta (LLA avanza, pero pasará al PRO); Carlos Gabbarini (Potencia) y Julián Pereyra.

En tanto finalizaron su mandato Mariano Dello Russo (ARI), Nicolás Aramayo (PRO), Lisandro Delle Donne (Bien Común), Liliana García (Primero Rosales) y Néstor Martínez (UCR).

La nueva conformación del Concejo Deliberante

La Libertad Avanza: Ezequiel Lencina, Nahuel Ison Ponce, Santiago Maidana, Josefina Olivera, Juan Di Carlo, Encarnación Quiroga y Pablo Gómez.

Unión por la Patria: Virgini Giorno, Julián Pereyra, Paula Bermejo y Melisa Martín.

PRO : Natalia García Luna y Gabriela Ciavatta.

Potencia: Carlos Gabbarini y Andrea Vogel.

Bien Común: Daniel Medina

Juntos: Jorge Torres.