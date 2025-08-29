Oriana, la pequeña puntaltense que venció el cáncer cerebral

En mayo del 2024 Oriana, una nena puntaltense de 9 años, fue diagnosticada con un tumor cerebral maligno.

“Cuando escuché a los médicos decir que mí hija tenía un tumor cerebral muy agresivo el mundo se me vino abajo, fue una bomba atómica”, cuenta Noelia, mamá de Ori a Vía Punta Alta.

El 10 de mayo fue intervenida de urgencia por una hidrocefalia severa que le estaba comprimiendo el cerebro y lo estaba dañando.

“Quedamos internadas por dos meses en sala pediátrica del Hospital Penna, luego en el Hospital italiano de Bahía Blanca. Fue intervenida quirúrgicamente para realizar una craneotomía una cirugía de alto riesgo para extirpar el tumor”, nos dijo.

Posteriormente llegaría la derivación al Hospital Garrahan, luego de varias intervenciones.

“Le realizaron una segunda craneotomía para extirpar nuevamente el tumor”. recuerda Noelia.

Pedían un milagro. Fueron más de 9 horas de quirófano.

El pedido estaba en camino y así lo rememora: “En Julio del 2024 viajamos al Garrahan en busca de una esperanza. Su lucha fue una verdadera historia de valentía y fortaleza, Ori enfrentó la batalla mas cruel y desgarradora que un niño jamás debería pasar.. Enfrentó 7 cirugías, 32 sesiones de radioterapia y una quimioterapia de alto riesgo. A pesar del dolor Ori jamás dejo de luchar aferrándose a la vida, luchando por sus sueños”, detalla la mamá de Ori, mientras comparte el recorrido y sus emociones.

“Luego de un año y dos meses finalizamos el tratamiento oncológico. Celebramos tocando la campanita”. Recuerda con emoción.

“En la actualidad seguimos con controles al Garrahan y con los médicos profesionales para que Ori pueda tener una mejor calidad de vida”, finalizó Noelia.